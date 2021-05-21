Пионтковский: Байден объяснит Путину, какую цену РФ заплатит за агрессию против Украины

Украина и США будут тесно сотрудничать при подготовке встречи американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление ранее, во время визита в Киев, сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Президент США на саммите объяснит Путину, какую цену РФ заплатит в случае агрессии против Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил известный политический аналитик Андрей Пионтковский, отметив, что глава России "посягает на безопасность свободного мира".

"То есть имеется в виду, что Байден пойдет туда не как некий "решала", который должен определить параметры конфликта между Россией и Украиной, а как лидер Запада и свободного мира, частью которого является Украина", – сказал политолог.

Он добавил, что в США не очень хорошо понимают, что такое Минские договоренности и саму их структуру, поэтому Украине следует развивать координацию по этому вопросу. Пионтковский отметил, что Кремль использует соглашения, чтобы шантажировать нашу страну.

"Меняйте Конституцию, иначе мы будем продолжать стрелять на границе. Они фактически открытым текстом это говорят. Для Москвы гибель военнослужащих – это и есть реализация Минских соглашений и механизм дискредитации украинской власти: вот вы обещали мир, а мира вы не можете достичь", – подчеркнул эксперт.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча двух президентов может состояться уже в ближайшие недели. По его словам, он рекомендовал избрать местом для диалога Исландию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

еще 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, призвал его "снизить градус" на границе с Украиной и предложил встретиться.