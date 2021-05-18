Петрашко уволили с должности министра экономики
Игоря Петрашко уволили с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Соответствующее решение 280 голосами поддержали в Верховной Раде
"Против" не проголосовал ни один депутат. "За" проголосовали 209 "слуг народа", 24 нардепа из фракции "ЕС", 7 нардепов из "Голоса", а также 14 депутатов группы "Довіра" и 17 депутатов группы "За майбутнє".
"Я благодарю ВРУ, президента Украины, премьер-министра, правительственную команду, депутатов и команду Минэкономики за прекрасное сотрудничество. Верю в Украину Слава Украине", – сказал Петрашко, выступая в сессионном зале.
Добавим, на должность Петрашко был назначен в марте 2020-го. Правительство представило его парламенту как лучшего экономиста страны. Он, заняв кресло министра, ставил своей целью сохранить украинский бизнес и поддержать производителя в условиях мирового кризиса из-за коронавируса. Однако, очень скоро начали ходить слухи о его увольнении. В частности, сомневались в его эффективности еще до того, как правительство провалило проект госбюджета на 2021. По данным в СМИ, за время работы в должности министр дал 75 обещаний 40 он выполнил (53%) и 35 – провалил.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об увольнении по собственному желанию. На фракции "Слуги народа" решили, что будут голосовать "за" отставку и уже имеют кандидатов, которые их заменят.
В Раде решили уволить сразу троих министров. Мысли парламента разделились в отношении министра здравоохранения Максима Степанова. Он заявил, что увольняться не хочет. OBOZREVATEL разобрался, хватит ли у ВР голосов для принятия решения.