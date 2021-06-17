Песков о вероятности встречи Путина и Зеленского: конкретных шагов не было

Глава России Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но пока конкретных шагов по организации встречи не было.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости, об этом сказал журналистам пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ранее Путин уже заявлял о своей готовности встретиться с Зеленским и говорил об этом публично.

"Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", – добавил Песков.

Напомним, накануне Владимир Зеленский выразил убеждение, что Владимир Путин готов к встрече с ним, и она состоится, потому что неизбежна. Гарант отметил, что его позиция открыта, а вот в Кремле затягивают с конкретным ответом о дате переговоров.

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