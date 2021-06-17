Песков о вероятности встречи Путина и Зеленского: конкретных шагов не было
Глава России Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но пока конкретных шагов по организации встречи не было.
Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости, об этом сказал журналистам пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ранее Путин уже заявлял о своей готовности встретиться с Зеленским и говорил об этом публично.
"Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", – добавил Песков.
Напомним, накануне Владимир Зеленский выразил убеждение, что Владимир Путин готов к встрече с ним, и она состоится, потому что неизбежна. Гарант отметил, что его позиция открыта, а вот в Кремле затягивают с конкретным ответом о дате переговоров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 мая Зеленский заявил, что его встреча с Путиным должна состояться на Донбассе или нейтральной территории. Тогда он сказал, что переговоры между Киевом и Кремлем уже ведутся.
В Москве последнее подтвердили, но одновременно не назвали сроков возможных переговоров.
А уже с начала июня с российской стороны посыпались заявления, мол, они не получали от Киева конкретных предложений по встрече президентов РФ и Украины.