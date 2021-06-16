Зеленский – о возможности переговоров с Путиным: у меня очень открытая позиция

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что глава России Владимир Путин готов к встрече с ним, и она состоится, потому что неизбежна. Гарант отметил, что его позиция открыта, а вот в Кремле затягивают с конкретным ответом о дате переговоров.

Об этом украинский лидер рассказал журналистам изданий Agence France-Presse, Reuters и Associated Press. Текст совместного интервью, которое состоялось еще 14 июня, опубликовала пресс-служба Офиса президента.

В разговоре Зеленский подчеркнул: "Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что она будет". По его словам, по неизвестным причинам российская сторона оттягивает ее, хотя этим вопрос не решить.

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"Поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру – это очень "важно" в двусторонних отношениях, когда идет война... У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам", – подчеркнул президент, отсылая к фейкам росСМИ о якобы "запрете общаться на русском, закрытии русскоязычных школ в Украине".

Зеленский отметил, что в СМИ или с главой Кремля нужно обсуждать в первую очередь не вопрос отношений Украины и РФ. Поскольку самое главное сейчас – закончить войну на Донбассе.

"Когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут страдать. Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор", – заявил Зеленский.

Он добавил, мол, не думает, что саммит лидера США Джо Байдена с Путиным может как-то ускорить и его встречу с главой страны-агрессора. Ведь переговоры могут состояться лишь при общей заинтересованности в них с обеих сторон.

Президент выразил надежду, что уже в ближайшее Киев получит от Москвы даты, повестку дня и сроки подготовки к саммиту Зеленский – Путин.

"Считаю, что наша встреча с президентом России неизбежна. Только если он не хочет ничего заканчивать, встречи не будет. Других причин нет", – подытожил украинский лидер.

Добавим: когда в апреле президент Украины пригласил главу России встретиться на Донбассе, в Кремле ответили уклончиво. Кроме этого, заявили, что для этой встречи "должны быть предпосылки".

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