Песков о переговорах Путина и Байдена: не нужно ожидать прорывов, это рабочий разговор в очень сложный период

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что от предстоящего разговора главы РФ с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом не стоит ожидать прорывов, так как это рабочий диалог в очень сложный период. В то же время он подчеркнул, что главы государстве не намерены заводить диалог в тупик.

По словам Пескова, несмотря на множество эмоциональных заявлений в последние дни, Путин и Байден нацелены на обсуждение вопросов. Об этом сообщает издание ТАСС.

Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Россия всегда "ищет хороших, предсказуемых отношений" с США и не собирается ни на кого нападать. Однако в то же время он заявил, что у РФ есть свои "красные линии".

Кроме того Песков рассказал, что Москва не видит косвенных подтверждений от Соединенных Штатов о возможности введения новых санкций. По его словам, в Кремле не полагаются на сообщения СМИ о подготовке новых антироссийских ограничений. В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что предсказуемость Белого дома о возможности введения санкций "оставляет желать лучшего".

Видео дня

Как известно, видеоконференция Байдена и Путина состоится вечером 7 декабря.

Накануне переговоров лидер Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным, запланированная на ближайшую неделю, предусматривает долгий разговор на тему Украины. Такая позиция базируется на прогнозах западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры после беседы американского лидера с главой страны-агрессора России Владимира Путина.