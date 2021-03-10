Песков назвал условие встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским должны быть выполнены все условия Минских соглашений и договоренности "нормандской четверки".

В то же время он отметил, что глава страны-агрессора не отвергает возможность такого общения, пишут "Известия". Однако этому должна предшествовать серьезная подготовка.

"Вы знаете, что президент Путин никогда не опровергает априори какие-либо встречи, тем более, когда встречи могут быть результативными и принести пользу всем", – подчеркнул Песков.

Он уточнил, что такой цели можно добиться путем выполнения всех договоренностей, очевидно намекая на обязательства Украины и умалчивая о постоянных нарушениях со стороны РФ.

"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", – подытожил пресс-секретарь Путина.

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