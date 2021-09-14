Жданов сказал, как Путин может использовать жителей Донбасса

На выборах в Госдуму страна-агрессор Россия будет использовать оккупированные территории Крыма и Донбасса для фальсификаций. Это станет возможным, поскольку точное количество выданных украинцам российских паспортов является закрытой информацией.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. По его оценкам, ресурс голосов из числа вынужденных переселенцев с Донбасса, которые могут быть приписаны к результату партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия", составляет порядка 1,5 миллионов.

По его словам, страна-агрессор воспользуется тем, что информация о количестве выданных российских паспортов на оккупированных территориях Украины закрыта. Достоверные данные известны только МВД России.

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"Никто не знает точного количества выданных российских паспортов, кроме МВД России. Они будут манипулировать этой цифрой. Донбасс – это вообще территория, не контролируемая никем. Они могут написать любую цифру в рамках того населения, которое проживало там еще до войны", – подчеркнул Жданов.

Исходя из этого он допустил, что в избирательные списки на выборах в Госдуму может попасть огромное количество вынужденных переселенцев с Донбасса и Крыма, которые сегодня проживают на подконтрольной Украине территории.

"Считайте, что у них в запасе, как минимум, 1,5 миллиона бюллетеней, которые они фиктивно могут записать в пользу "Единой России", – сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что на оккупированном Донбассе накануне выборов в Госдуму ускорили процесс выдачи паспортов РФ. Предоставление гражданства страны-агрессора зачастую происходит в принудительном порядке.