Социальные сети обсуждают перепалку между Юлией Тимошенко и Тимофеем Миловановым в эфире "Свободы слова”. Суть никто не пытается анализировать, а гонят волну из-за того, что якобы Милованов оскорбил Тимошенко характеристикой "бабушка украинской коррупции".

На самом деле, Милованов просто сыграл против Тимошенко ее же оружием.

Во-первых, тезис о том, что "Тимошенко - мама украинской коррупции" я озвучил еще в 2015 году, и тогда нынешние критики хлопали моим словам и горячо жали руку в парламенте.

Во-вторых, Тимошенко действительно стояла у истоков украинской коррупции и была официально разоблачена ФБР США в даче взяток премьер-министру Павлу Лазаренко минимум на 100 миллионов долларов. Этот эпизод был снят с рассмотрения судом присяжных в США по делу Лазаренко только из-за отказа Тимошенко признать себя жертвой вымогательства денег. Также Тимошенко отказалась давать показания американским прокурорам по делу Лазаренко в 2003 году, после чего несколько лет боялась летать в США.

Ну, и в-третьих, именно Тимошенко ввела в украинской политике практику перевода дискуссии на персоналии и оскорбительные выпады. Вспомните, как она кривляла фамилию Андрея Коболева, называя его “кобелевым”. Как она говорила об оппонентах "вбежал в соплях и слезах", "рыжий таракан", "бурятский сказочник", "бобик", "чихуахуа" и предлагала "повеситься на своих шарфиках".

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