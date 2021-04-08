Меркель потребовала от Путина прекратить наращивать вооружение у границы с Украиной

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель потребовала, чтобы РФ прекратила наращивать вооружение возле восточной границы Украины.

Речь во время беседы двух лидером в частности шла именно об усилении военного присутствия России вблизи Украины. Об этом стало известно из заявления правительства Германии в четверг, 8 апреля, пишет Reuters.

"Канцлер потребовала, чтобы это наращивание было свернуто, чтобы снизить эскалацию ситуации", – сказано в сообщении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины.

Ранее фракция "Зеленых" в немецком Бундестаге призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель созвать "нормандскую" встречу из-за того, что Россия начала шантаж Украины военной эскалацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время глава нашего государства Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.