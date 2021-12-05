Фейгин о переброске войск РФ к границам Украины: это блеф и отчаяние Путина

Вторая за год масштабная передислокация российской армии у границ с Украиной – это хаотичные действия, "блеф и отчаяние" Кремля, связанные с тем, что там не получили желаемого ответа от НАТО по украинскому вопросу.

Красные линии, на которых акцентирует Кремль, противоречат международному праву. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Передислокация войск к границе с Украиной – это и блеф, и отчаяние. Второй раз за год передислоцируются войска, больше 100 тысяч военнослужащих личного состава, вооружения. Это определенно действия, которые вызваны отсутствием желаемой реакции со стороны Вашингтона и НАТО", – подчеркнул он.

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Как пояснил Фейгин, желаемой реакцией на заявления о "красных линиях" для Кремля была бы такая: "Киев должен находиться под контролем Москвы и ни в коем случае не интегрироваться в структуры НАТО и вообще в сторону Запада".

"НАТО достаточно ясно обозначило свою позицию. Последнее заявление Столтенберга свидетельствует о том, что никто не собирается хоть как-то согласиться с этими красными линиями", – констатировал правозащитник.

Он добавил, что само понятие красных линий, о которых заявляет то или иное государство, входит в противоречие с международным правом. "С этим никто не готов согласиться – ни в Европе, как теперь выясняется, ни в Вашингтоне".

"От этой неопределенности и все действия Москвы, часто хаотические. Но НАТО никогда не меняло динамики своего подхода", – заметил Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на ультиматум России о том, что Альянс должен предоставить РФ гарантии, что не будет расширяться на восток. В НАТО заявили, что Россия не имеет права контролировать соседей.