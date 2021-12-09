Пентагон – о Javelin: надеемся, что ВСУ будут использовать их только для самообороны

В США надеются, что украинская армия будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в оборонных целях. Такие ожидания озвучили в американском Министерстве обороны.

Как заявил на брифинге 8 декабря пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, ведомство не привязывает применение комплексов в определенным регионам. Также он пояснил, что переданное вооружение принадлежит именно Вооруженным силам Украины.

"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и для целей самообороны", – подчеркнул Кирби.

Напомним, что новая партия ракетных комплексов поступила Украине от США в октябре.

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В ноябре один из нардепов от "Слуги народа" заявил о применении Javelin на Донбассе против оккупантов. Однако эти данные опровергли в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что ВСУ не используют Javelin. В то же время он добавил, что в случае необходимости украинские воины готовы из применить.