Павленко: украинская власть блокируе расследование похищения Чауса в Молдове

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Павленко: украинская власть блокируе расследование похищения Чауса в Молдове

Украинская власть блокирует расследование правоохранительными органами скандального похищения судьи Николая Чауса в Молдове.

Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко. Он также обнародовал "отписку" с Офиса генпрокурора на депутатский запрос по расследованию этого резонансного преступления.

"Депутатское обращение для рассмотрения и принятия решения направлено к и.о. директора ГБР, который вам сообщит о результатах рассмотрения и принятом решении", – говорится в ответе за подписью заместителя генпрокурора Якубовского.

Ответ от Офиса генерального прокурора

Павленко подчеркнул, что несмотря на то, что власть пытается скрыть правду об этой истории, она все равно откроется. Речь идет, по его словам, о международной репутации Украины и отношениях с демократически избранным президентком соседней Молдовы.

Павленко отметил, что скандал, возникший в отношениях с дружественной Молдовой, когда правоохранительные органы этой страны разыскивают граждан Украины, подозревая их в похищении судьи Чауса, – целиком на совести власти Украины, тем более, если подозреваемые – представители украинских спецслужб.

В "Евросолидарности" считают, что похищение Чауса – это "подстава" Украины, "подстава" ее спецслужб, которые пользуются заслуженным авторитетом после блестящих операций 2014-2019 годов.

"И это не просто "подстава". Упомянутые сообщения и позиция молдавской стороны составляют картину преступления, которое должно быть расследовано. Потому что если власть хотела переключить внимание от провала операции с доставкой в Украину российских военных преступников (так называемых "вагнеровцев"), или получить какие-то материалы, которые позволили бы бросить тень на обличителей виновников в срыве той операции – за это должна наступить ответственность", – объяснил Павленко.

"Обратились с коллегами с этим к Генеральному прокурору. Получили ответ о направлении материалов в Государственное бюро расследований. Такой "футбол" чаще всего свидетельствует о том, что власть блокирует расследование правоохранительными органами этого дела. Для сравнения, ерунду о "пленках Байдена" возбудили за несколько часов", – отметил нардеп.

Он добавил, что его команда не даст этому вопросу "зависнуть".

"За все придется отвечать: и за срыв операции по доставке российских преступников, и за попытки прикрыть этот срыв другими преступлениями", – резюмировал депутат.

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