Павленко: украинская власть блокируе расследование похищения Чауса в Молдове

Украинская власть блокирует расследование правоохранительными органами скандального похищения судьи Николая Чауса в Молдове.

Об этом в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко. Он также обнародовал "отписку" с Офиса генпрокурора на депутатский запрос по расследованию этого резонансного преступления.

"Депутатское обращение для рассмотрения и принятия решения направлено к и.о. директора ГБР, который вам сообщит о результатах рассмотрения и принятом решении", – говорится в ответе за подписью заместителя генпрокурора Якубовского.

Павленко подчеркнул, что несмотря на то, что власть пытается скрыть правду об этой истории, она все равно откроется. Речь идет, по его словам, о международной репутации Украины и отношениях с демократически избранным президентком соседней Молдовы.

Павленко отметил, что скандал, возникший в отношениях с дружественной Молдовой, когда правоохранительные органы этой страны разыскивают граждан Украины, подозревая их в похищении судьи Чауса, – целиком на совести власти Украины, тем более, если подозреваемые – представители украинских спецслужб.

В "Евросолидарности" считают, что похищение Чауса – это "подстава" Украины, "подстава" ее спецслужб, которые пользуются заслуженным авторитетом после блестящих операций 2014-2019 годов.

"И это не просто "подстава". Упомянутые сообщения и позиция молдавской стороны составляют картину преступления, которое должно быть расследовано. Потому что если власть хотела переключить внимание от провала операции с доставкой в Украину российских военных преступников (так называемых "вагнеровцев"), или получить какие-то материалы, которые позволили бы бросить тень на обличителей виновников в срыве той операции – за это должна наступить ответственность", – объяснил Павленко.

"Обратились с коллегами с этим к Генеральному прокурору. Получили ответ о направлении материалов в Государственное бюро расследований. Такой "футбол" чаще всего свидетельствует о том, что власть блокирует расследование правоохранительными органами этого дела. Для сравнения, ерунду о "пленках Байдена" возбудили за несколько часов", – отметил нардеп.

Он добавил, что его команда не даст этому вопросу "зависнуть".

"За все придется отвечать: и за срыв операции по доставке российских преступников, и за попытки прикрыть этот срыв другими преступлениями", – резюмировал депутат.