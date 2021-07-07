Павленко – о решении Печерского суда: заказ, подрывающий обороноспособность страны

Решение Печерского суда относительно меры пресечения руководителю ОАО "Завод "Кузница на Рыбацком" Валерию Шандре является заказным и подрывает обороноспособность государства. Кроме того, это еще раз подтвердило тот факт, что судья по делу получает распоряжения относительно своих действий.

Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко, сообщила пресс-служба "ЕС". Он отметил, что такие события прерывают процесс судостроения в стране.

"Мы видим абсолютно политически заказное решение. Оно подтверждает ту информацию, которая звучала вчера о том, что власти напрямую заказывают это, звонят судье и требуют соответствующих решений. То, как сегодня проходил процесс и чем он завершился, свидетельствует в подтверждение этой версии", – заметил Павленко.

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"Такие решения подрывают обороноспособность страны, так как прерывается процесс строительства кораблей, до сих пор не сформирована комиссия по принятию этих кораблей", – добавил нардеп.

Он назвал решение судьи по Шандре "фактически террором", который разрешен следственными органами и препятствует дальнейшему строительству военной техники

"Это – реальная цена словам власти о патриотизме", – считает Павленко.

"За все преступления, которые совершаются следователями, прокурорами и судьями, должна наступить ответственность", – убежден нардеп.