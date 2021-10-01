Партию Притулы готовы финансировать Хомутынник и Веревский: подробности о новом политпроекте

Новую партию шоумена Сергея Притулы готовы финансировать совладельцы холдинга "Кернел" Виталий Хомутынник и Андрей Веревский. Переговоры с большим бизнесом ведутся уже давно.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на свои источники. По их информации, политсила будет называться "Партия Сергея Притулы", соответствующие документы уже были поданы в Министерство юстиции.

"Сейчас ему готов дать деньги Хомутынник. Его ребята уже помогают Сергею с кампанией. Также готовы финансировать кампанию Андрей Веревский и Томаш Фиала, но он готов вложить совсем немного и больше поддержать его медийно", – прокомментировал источник в депутатском корпусе.

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Виталий Хомутынник – народный депутат с 4-го по 8-й созывы, был членом фракции Партии регионов, а затем группы "Відродження".

В октябре 2015 года приобрел 5% акций крупнейшего украинского маслопереработчика – холдинга "Кернел". В 2017 году компания Cascade Investment Fund, принадлежащая Хомутыннику, увеличила пакет акций в Kernel Holding S.A. до 6,59%.

Владелец радиостанции "Любимое радио" и опосредованно владелец журнала "Фокус".

Жены Притулы и Хомутынника – родные сестры.

Андрей Веревский – нардеп с 4-го по 7-й созывы, был членом фракций БЮТ и Партии регионов. Президент холдинга "Кернел Групп".

Томаш Фиала – генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital, владеющей холдингом НВ и изданием "Украинская правда".

Нардеп из отколовшегося от "Голоса" объединения "Справедливость" Ярослав Юрчишин заявил, что "никаких олигархических денег" в новом проекте не будет, в том числе Михаила Фридмана и Виктора Пинчука, с которым ранее связывали Притулу.

"Создавать новую партию с олигархом – будет означать конец этого проекта. И меня точно не будет в этом проекте, если там будут деньги олигархов", – сказал он.

По словам источников, Юрчишин и его коллега Роман Лозинский – главные люди, которые сейчас занимаются партией.

"Первый отвечает за подбор кадров. Также они думают брать себе людей из партии "Сила людей", из Украинской галицкой партии. В регионах их поддерживает не так много ячеек, Днепр, Ривне, Одесса – нет", – отметил собеседник издания.

Кроме того, к Притуле может присоединиться депутат Киевсовета Алина Михайлова и другие представители "Голоса" из числа столичных депутатов.

Юрчишин также подтвердил, что собирать команду будущей партии будут из желающих членов региональных ячеек "Голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, Притула перед парламентскими выборами в 2019 году объявил о присоединении к команде "Голоса". 7 июня этого года телеведущий заявил о выходе из партии, но заверил, что окончательно уходить из политики не будет.