Партия Тимошенко существенно нарастила поддержку, так будет в дальнейшем, – политэксперт

Партия "Батьківщина" Юлии Тимошенко за последние два месяца существенно нарастила поддержку. Этот тренд будет наблюдаться в дальнейшем.

Об этом заявил политический эксперт Олег Саакян, комментируя результаты недавних социологических исследований. Он напомнил, что Тимошенко – на втором месте в рейтинге доверия к политикам.

"Очевидно, что ее последовательная борьба за землю дала свои баллы, люди оценили. Поездки по стране, личные эфиры лидера, встречи с ассоциациями, инициирование референдума. Кстати, по референдуму. Судя по ситуации, еще будет заход на второй круг", – считает политолог.

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Помимо роста доверия к Юлии Тимошенко, наблюдается также увеличение поддержки ее команды – КМИС зафиксировал, что "Батькивщина" за последний месяц прибавила 3% к своему рейтингу.

"Согласно КМИС, рейтинг "Батькивщины" вырос на 3%, тогда как у других топпартий или упал, или остался на месте", – констатирует Саакян.

По его словам, в Украине будет выходить на первое место социальная повестка дня, что усилит позиции Тимошенко.

"Итак, мейнстрим будет формироваться по линии Зеленский и Тимошенко. Она единственная из системных политиков может политически выжить и побороться за набирание веса", – спрогнозировал эксперт.