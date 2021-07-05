"Батьківщина" Тимошенко является лидером по темпам наращивания поддержки людей – КМИС

За последний месяц команду Юлии Тимошенко начали поддерживать еще 3% избирателей. Сегодня проголосовать за партию "Батьківщина" хотят уже 15% среди тех, кто определился и придет на выборы.

Таковы результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который в течение 22-29 июня 2021 года провел Киевский международный институт социологии.

В прессрелизе КМИС говорится, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце июня, то в парламент прошли бы 7 партий.

Хотя со значительными электоральными потерями, но первенство держит партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 20,6% среди тех, кто определился с выбором.

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Согласно опросу второе место занимают сразу три партии "ОПЗЖ" (16,9%), "ЕС" (15%) и "Батьківщина" (14,7%). Однако только команда Тимошенко за последний месяц показывает существенный рост поддержки среди украинцев, ведь добавила к своему рейтингу 3%.

Также 5%-й барьер преодолевают партии "Сила и честь" (7%), РПЛ (5,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1%).

Политические настроения украинцев также объясняются тем, что 64% граждан считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, а 52,7% не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского.

Напомним, с 22 по 29 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения, в ходе которого методом личного интервью было опрошено 2031 респондента, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% – для показателей близких к 25%, 2,2% – для показателей близких к 12%, 1,5% – для показателей близких к 5%.