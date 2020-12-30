Паниотто не назвал заказчика опроса, в котором рейтинг ОПЗЖ за три дня аномально вырос на 5%

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в комментарии OBOZREVATEL не назвал заказчика социологического исследования, которое было обнародовано 30 декабря.

Как отметили журналисты, в этом исследовании рейтинг партии ОПЗЖ существенно отличается от рейтинга, который обнародовали на совместной пресс-конференции КМИС и Фонда "Демократические инициативы" 28 декабря.

Тогда сам Владимир Паниотто отметил, что три политические силы – ОПЗЖ, "Слуга народа" и "Европейская солидарность" – являются лидерами электоральных предпочтений, а разница между ними в пределах статистической погрешности.

Через день КМИС обнародовал еще одно исследование, в котором показатели партии "ОПЗЖ" стали большими почти на 5%.

"Мы провели совместное исследование с партнерами из "Деминициатив". Они проводили личные интервью, а мы – телефонные. Затем вывели среднее значение. Второе опрос проведен по заказу частного заказчика", – сказал Владимир Паниотто в комментарии "Обозу".

Как известно, политолог Сергей Таран заявил, что вероятным заказчиком рейтинга, где лидирует ОПЗЖ, является сама ОПЗЖ.

"КМИС выдал удивительное социологический опрос, который противоречит не только опросу других социологических структур, но и опросу самого КМИС. Только в понедельник Паниотто заявил, что три политические силы являются лидерами общественного мнения и их рейтинги различаются в пределах погрешности. Но прошло всего два дня, и этот самый КМИС выдает другую интерпретацию своих же исследований, которые "обнаружили", что рейтинг ОПЗЖ космически взлетел вверх до 23,1%, а "ЕС" почему-то "упал" до 14,1%", – заметил Таран.

"Нетрудно предположить, что заказчиком версии с лидером ОПЗЖ является сама ОПЗЖ", – считает политолог.