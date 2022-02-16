Паники в Украине и в столице нет, но мы готовы к борьбе, – Кличко

Паники в Украине и столице нет. Люди, конечно, озабочены и очень надеются на дипломатическое разрешение этого конфликта, но мы готовы к борьбе. Об этом в интервью телеканалу Aljazeera Mubasher Channel заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У нас нет другого выбора. И если агрессор придет на нашу землю, то заплатит за это высокую цену. О нашей готовности защищать свои семьи и свое государство подчеркнул и в эфире утренней программы крупнейшей коммерческой радиостанции Великобритании радио LBC. Мы не боимся и следим", - отметил Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что Киев живет, работает и развивается.

"Мы видим себя европейской столицей европейского государства. И все для этого делаем", - добавил глава КГГА.