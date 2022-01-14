Палатный: 'УДАР Виталия Кличко' требует от власти прекратить преследование представителя своей команды Атрошенко

"УДАР Виталия Кличко" считает недопустимым политическое давление власти с помощью силовиков на представителя своей команды Владислава Атрошенко. Партия считает действия властей проявлением политических репрессий и наступлением на местное самоуправление.

Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР" Артур Палатный в Facebook. Он подчеркнул, что "УДАР" будет защищать представителей своей команды.

"Представитель команды "УДАРа" Атрошенко получил от чиновников ОЮУ прямое предложение отказаться от сотрудничества с "УДАРом" и не выдвигать представителя своей команды в 206 округе. В обмен на это Банковая пообещала прекратить политическое давление с привлечением силовых органов. После отказа Атрошенко идти на шантаж, против него началась грязная кампания, которая имеет целью дискредитировать политического оппонента и исключить его из политической борьбы. Это те же грязные приемы, которые применяют против лидера партии "УДАР" Кличко. Кличко считает действия власти проявлением политических репрессий и наступлением на местное самоуправление, свободу и демократию", – написал Палатный.

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Он отметил, что партия "УДАР" будет защищать представителей своей команды.

"Партия напоминает Офису президента о 2014 году, когда мы вместе с украинским обществом защищали демократию на Майдане. Защищали, в том числе и от таких действий, как политические репрессии, преследования, обыски со стороны силовиков и т.д. Как и тогда, "УДАР Виталия Кличко "будет защищать представителей своей команды от политического преследования, будет защищать демократию от проявлений авторитаризма и узурпации власти", – подытожил Палатный.

Накануне лидер "УДАРа" Кличко на пресс-конференции заявил, что для него дело чести защищать местное самоуправление и представителя его команды Атрошенко. Мэр Чернигова также подчеркнул, что власти хотят помешать партии выдвинуть своего кандидата в 206 округе.