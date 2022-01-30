Ответ Путина на игнор Запада его требований к НАТО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами. Речь идет только о тех, у кого есть российские паспорта.
В частности, сообщается, что Путин поручил российскому правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, которые проживают на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.
Это и есть ответ Путина на отсутствие результатов переговоров с США и НАТО, которые состоялись в январе.
В принципе, на фоне истерии западных СМИ о том, что Путин вот-вот нападёт, очень мягкий ответ. Никакого серьёзного обострения на Донбассе, что очень хорошо.
И , судя по всему, демонстрирует реальный возможный сценарий в том случае, если не удастся заставить Зеленского совместно с Западом выполнять Минские соглашения.
А именно - интеграция жителей оккупированных территорий в состав России. Сперва паспорта, теперь льготы для тех, кто их получил.
Это и сигнал Зеленскому после его достаточно жёсткой пресс-конференции западным СМИ. И нелестные высказывания в адрес самого Путина и Лаврова.
Если через две недели Ермак не привезёт в Берлин алгоритмы выполнения политической части Минских соглашений, будут следующие шаги.
Как ни цинично это звучит, но это едва ли не лучший вариант для Украины в этой ситуации. Потому что выполнения Минска-2- это угроза существования Украины как унитарного государства и крест на евроатлантических перспективах.
Это план "босниезации " Украины.
Почитайте, что там происходит последние месяцы, чтобы понять судьбу Украины в таком случае.
А если Путин решится на аннексию ОРДЛО , то, во-первых, никто её, как и Крым, не признает.
Во-вторых, это новые санкции, а не отмена действующих.
В-третьих, без выделения существенной многомиллиардной помощи со стороны Запада или компенсаций от РФ (во что верится с трудом), восстановить разрушенную войной инфраструктуру , выплатить все долги по "социалке" и тем более быстро реинтегрировать ментально людей в ОРДЛО после 8 лет "промывки мозгов" российской пропагандой Украине в одиночку невозможно.
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