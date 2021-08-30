Отставки в Верховном суде: стало известно об увольнении еще одной судьи

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины Светлана Вус подала в отставку. За последнюю неделю это уже вторая отставка судьи ВС.

О том, что Вус подала в отставку, свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия на 2 сентября. Кроме того, в ближайшее время еще двое судей Верховного суда уйдут в отставку.

Так, как сообщает издание ZN, ссылаясь на информацию собственных источников в высших судебных кругах, 31 августа и 2 сентября Высший совет правосудия будет рассматривать отставку судей Владимира Британчука и Василия Огурецкого, которые также написали соответствующие заявления.

Видео дня

Увольнение многих судей в данный момент обусловлено несколькими фактами: желанием получить начисления и выплаты, а также опасением возможной остановки работы ВСП. Кроме того, в Верховной Раде в ближайшее время могут пересмотреть размеры судейских зарплат и пожизненных выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья Верховного суда Украины Николай Гусак подал в отставку после 20-летнего стажа в профессии. Вслед за уходом корифея уволиться с должности решили Владимир Британчук и Василий Огурецкий.