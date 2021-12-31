'Отметились' не только Тищенко и Арахамия: десятки нардепов из 'Слуги народа' попали в скандалы в 2021 году

В уходящем 2021 году ряд народных депутатов из самой большой фракции Верховной Рады "Слуга народа" стали фигурантами очень громких скандалов. В частности, отличились аж 30 народных избранников пропрезидентской партии, а некоторые из них попадали в скандальные истории несколько раз.

Основными причинами скандалов были обвинения в коррупции, недостойное поведение депутатов, одиозные заявления, попытки использования депутатского статуса в собственных целях, а также потасовки. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

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Среди оскандалившихся отличился заместитель главы фракции Николай Тищенко, который в апреле во время локдауна организовал в одном из киевских гостиниц вечеринку по случаю дня рождения жены. В июне Тищенко подрался в стенах Парламента с нардепом Ильей Кивой, а в октябре – значительно занизил стоимость продуктов питания.

Из-за собственных высказываний в скандалы попали глава фракции Давид Арахамия и глава Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Первый одиозно высказался на тему оффшоров, отметив, что не видит в их существовании ничего плохого. Кроме того, он добавил, что раньше тоже имел много оффшоров, а сейчас такие компании есть у его жены.

Третьякова же попала в скандал комментария по поводу смерти народного депутата Антона Полякова. Она заявила, что "это минус один враг".

Буквально на днях оскандалился и недавно избранный нардеп Василий Вирастюк. Его обвинили в сексизме из-за комментария о "варенике с брынзой".

Не обошлось в этом году и без потасовок - нардеп Никита Потураев с трибуны Рады спровоцировал драку, заявив о расстреле фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Попадали в скандалы депутаты и из-за некоторых своих фраз. Депутат Анна Колесник во время выступления главнокомандующего ВСУ в Раде в переписке в мессенджере написала, что "надо валить из этой страны". Глава подкомитета высшего образования Юлия Гришина в посте в Телеграмм-канале назвала Верховную Раду "Верховным Советом". Экс-слуга народа Артем Дмитрук назвал на своей странице в Facebook "педофилом и наркоманом" Александра Ройтбурда. А Даниил Гетманцев поскандал с журналисткой Соней Кошкиной по поводу правильности написания слова "минет".

Кроме того, ряд депутатов попали в скандалы из-за недостойного поведения и попыток использования собственного статуса в личных целях. Николай Галушко, когда его авто остановили полицейские, нецензурно общался ними, назвав их "дебилами".

Александр Трухин, по информации СМИ, совершил ДТП в нетрезвом состоянии, а после пытался скрыть это. Юрий Камельчук вступил в перепалку с блоггером проекта "ОстановиЛося", который зафиксировал как его жена неправильно припарковала авто под Парламентом.

В ДТП попадал и Александр Юрченко. По словам свидетелей, он пытался скрыться с места аварии, но потом напал на водителя поврежденного авто. Примечательно, что по информации ряда СМИ депутат, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, однако эту информацию опровергнул суд.

Евгений Брагар, по данным СМИ, также, вероятно, мог находиться под действием наркотического опьянения во время вождения, однако результаты экспертизы не подтвердили употребление наркотиков.

С коррупцией в этом году связывали главу Комитета по организации государственной власти народного депутата Андрея Клочко. Поскольку его 70-летняя мать за последние два года приобрела имущества на 14,5 млн. грн.

Алексей Ковалев, который, как стало известно на днях, купил "4 канал", согласно декларации не имеет собственного жилья. А покупку канала в декларации он указал как подарок от родителей.

Кроме того, ряд депутатов-миллионеров из "Слуги Народа" получали средства из государственного бюджета для аренды жилья в Киеве. Среди них - Олег Воронько (задекларировал 129 млн. грн.), Остап Шипайло (22 млн.), Степан Чернявский (11 млн.), Павел Павлиш (10 млн.).

Есть среди депутатов пропрезидентской партии и антивакцинаторы. Елизавета Богуцкая высмеяла инициативу президента Владимира Зеленского выплачивать по тысяче гривен вакцинированным украинцам, а также поддержала акции протестующих против прививок от коронавируса.

Марьяна Безуглая во время прямого эфира на вопрос о том, сколько стран входят в НАТО, отказалась отвечать. Более того, она назвала этот вопрос журналистской провокацией. Александр Качура в уходящем году потолкался с конотопским городским главой, который во время сессии городского совета облил его водой.

По данным СМИ, депутат Олег Арсенюк устроил драку в ресторане Черкасс, а после попал в больницу с разбитой головой. Игорь Негулевский публично выругался за трибуной Рады, начав свое выступление со слов: "б**ть йо**на". Скорее всего, депутат не знал, что микрофон уже был включен.

Александр Ковальчук, когда мимо него в Раде проходила депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, сказал ей "На место", что спровоцировало конфликт в ВР. Максим Павлюк попал в скандал из-за подозрительных, по мнению СМИ, выигрышей в лотерею. А Александр Куницкий, по данным НАПК, не указал в декларации информацию о финансовом обязательстве в размере более 2,3 млн грн.

Со своей стороны Юрий Камельчук и Максим Бужанский устроили перепалку в прямом эфире из-за отношения к СС "Галичина". А Оксана Дмитриева, по информации СМИ, пришла на рассмотрение закона об олигархах в рубашке за почти 30 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Слуга народа" уже три месяца ведутся разговоры о переименовании политсилы. Причиной таких планов стало падение рейтингов и скандалы вокруг ее членов. На вопрос, какие возможны варианты нового названия, источники рассказали: "Что угодно с фамилией Зеленский".