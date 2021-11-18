Остановка поставок тока из Беларуси имеет политическую основу – эксглава СБУ

Москва и Минск планируют сорвать интеграцию украинского энергетического рынка с европейским. Остановка поставок электроэнергии из Беларуси в Украину имеет политическую подоплеку и является частью энергетического шантажа.

Об этом заявил экспредседатель СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Беларусь остановила поставки электроэнергии через их фирмы-прокладки. И это было ожидаемо, и я об этом предупреждал. Из-за проваленной нынешними властями подготовки к зиме, мы оказались в затруднительной ситуации. Власти сделали все для того, чтобы навязать стране российский импорт тока", – написал он в Facebook.

По словам экс-председателя СБУ, правительство и лоббисты российско-белорусского тока в парламенте ответственны за то, что Украина максимально уязвима перед российским шантажом.

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"В Украине рекордно низкие запасы угля – менее 375 тыс. тонн, а каждый второй энергоблок государственных ТЭС стоит без угля! Беларусь и Россия прибегли к энергетическому шантажу и цинично его реализовали. Напомним, ранее Россия заблокировала поставки энергетического угля в Украину и перекрыла его транзит из Казахстана. Теперь они приостановили и поставки электроэнергии", – отметил Наливайченко.

Он отметил, что в планах России и Белоруссии сделать Украину зависимой от их поставок и сорвать интеграцию украинского энергетического рынка с европейским.

"Несмотря на сопротивление правительства и лоббистов российско-белорусского тока в парламенте, требую запрета поставок из России и Беларуси через частные компании. Если энергосистему нужно балансировать из-за поставок из-за рубежа – этим должна заниматься государственная компания, а не фирмы-посредники", – заметил Наливайченко.

Напомним, с 6 ноября из-за простоя государственных ТЭС, оставшихся без угля, Украина вынуждена была начать импорт электроэнергии из Беларуси. Частные ТЭС не смогли компенсировать простой государственных электростанций и 8 ноября импорт достиг 400 МВт.

17 ноября Беларусь сообщила об аварии на Белорусской АЭС и прекращении поставок электроэнергии в Украину.