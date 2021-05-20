До сих пор в Украине не утихают страсти по поводу увольнения "непотопляемого" главы "Нафтогаза" Коболева и Наблюдательного совета этой госкомпании накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Это решение вызвало шквал критики со стороны наших западных партнеров и стало едва ли не главной темой переговоров с президентом Зеленским во время визита почетных гостей из США.

Подобное решение правительства Украины было названо не иначе, как "нарушением корпоративного права", по лекалам которого вот уже шесть лет мы реформируем свои крупнейшие государственные предприятия. В первую очередь – столпы украинской экономики и крупнейшие госмонополии: "Нафтогаз України, "Укразалізницю" и "Укроборонопром". Главная задекларированная задача этих "реформ" - сделать эти предприятия прибыльными, а не убыточными и уничтожить в них коррупцию.

При этом за прошедшие вот уже 7 лет с окончания Революции Достоинства население Украины пережило множество этапов повышения тарифов на коммунальные услуги, которые возросли за это время многократно.

Снизить цены на коммунальные тарифы было одним из главных лозунгов кандидата в президенты Зеленского, которое в немалой степени обеспечило ему ошеломительную победу над Порошенко во втором туре.

Однако понижения тарифов, мы так и не дождались. Наоборот, они только выросли. И, судя по всему, и дальше будут только расти.

В данном посте я попытаюсь простым языком описать базовые принципы функционирования Наблюдательного совета, его задачам согласно тому самому пресловутому "корпоративному праву" и как его принципы на самом деле реализовываются в Украине.

Приведу наиболее показательные цифры, демонстрирующие "эффективность" проведенных реформ в "Нафтогаза". И сделаю на их основании выводы относительно того, почему большинство из нас продолжает беднеть и едва сводит концы с концами, а ее руководство и члены Наблюдательного совета получают заоблачные зарплаты независимо от провальных результатов своей работы.

Как известно, одним из главных нововведений и реформ госкорпораций было создание Наблюдательных советов, зарплаты членов которых уже давно будоражат умы рядовых украинцев на фоне их тотального и планомерного обнищания.

Итак, объясняю простыми словами, что же такое Наблюдательный совет и в чем заключаются его функции в соответствии с тем самым корпоративным правом, принципы которого якобы были нарушены при увольнении Коболоева и Ко.

Для лучшего понимания проведу аналогии с государством. Все вы знаете, что принцип построения власти в демократической модели базируется на разделении трех основных ветвей: законодательной, исполнительной и судебной.

Государство, которое является главным акционером в госкомпаниях, если проводить подобные параллели, выполняет функцию ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, т.е. формулирует и устанавливает стратегические цели и задачи, но не вмешивается в ее операционную деятельность.

Это удел менеджмента компании, который выполняет функцию ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ и которое можно назвать условным Правительством. Ну а глава компании – это условный премьер-министр.

А вот пресловутый НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ, если продолжать параллели с американской моделью системы "сдержек и противовесов" - это "СУДЕБНАЯ СИСТЕМА". Главная функция, которой - контролировать и "исполнительную", и "законодательную" ветви власти.

То есть, с одной защищать менеджмент компании от попыток вмешиваться в его деятельность государства, но с другой – защищать интересы государства как главного собственника (т.е. нас с вами) от НЕЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА.

Итак, ознакомившись с подробным анализом базовых принципов корпоративного управления на Западе и в Украине, попытаюсь простыми словами продемонстрировать разницу между тем, как должно было быть в идеале, и реальной картиной реформы крупнейшей и потенциально самой прибыльной госкорпорации Украины.

И вам сразу станет понятно, почему по итогу шестого года реформ "Нафтогаза" (далее НГУ), он продемонстрировал огромные убытки и не выполнил поставленных своим уже бывшим руководством задач по увеличению добычи газа.

И, главное, почему Наблюдательный совет (далее НС), призванный защищать интересы государства как главного акционера (т.е. нас с вами), действовал в точности, да наоборот.

А теперь кратко об итогах деятельности "Нафтогаза" за 2020 год и пяти лет, прошедших с момента утверждения программы Правительства Украины по увеличению добычи газа этой "дойной коровы" для бюджета Украины.

Так, 2020 год "НГУ" завершил с убытками более 19 млрд гривен, вместо заявленной в плане прибыли в размере около 10 млрд грн.

Изначально в программе, утвержденной правительством Гройсмана в 2016 г., ставилась задача увеличить добычу газа в Украине за пять лет с 19,9 млрд куб м по итогам 2015-го до 27,6 млрд куб м. (Про схвалення Концепції розвитку газовидобувної галузі України)

В том числе добычу главным "бриллиантом" не только "НГУ", но и всей Украины – госкомпанией "Украгазвидобування" планировалось увеличить с 14,5 млрд куб м в 2015 году до 20,1 млрд куб м.

В итоге за 5 лет "реформ" и реализации поставленных правительством в 2016 году целей только в 2020 году объём добычи газа по сравнению даже с 2019 г. нашей крупнейшей газовой компанией сократился на 5% с 14,9 млрд куб м до 14,15 млрд куб м.

При этом затраты "НГУ" на ее реализацию составили порядка 10 миллиардов долларов! Эффективно, не правда ли?

В то же время по итогам абсолютно провального во всех отношениях 2020-го Наблюдательный совет НГУ во главе с Клэр Спотисвуд традиционно положительно оценил итоги деятельности МЕНЕДЖМЕНТА компании, работу которой он и должен контролировать и указывать на его ошибки и просчеты. И, в случае, невыполнения, давать рекомендации акционерам (т.е. государству как главному акционеру) об увольнении руководства компании.

Чего, естественно, не смотря на плачевные результаты, сделано не было.

А теперь демонстрирую наглядно почему. Речь идет как раз о том самом конфликте интересов согласно западному корпоративному праву и заоблачных зарплатах в Наблюдательном совете НГУ даже по сравнению с западными компаниями.

Итак, данные за 2019 год. Руководство "НГУ" предусмотрительно засекретила данные за провальный во всех отношениях 2020-й. Нетрудно догадаться почему.

Зарплата в "Нафтогазе" в 2018 и 2019 гг. госпожи Спотисвуд стартует от 282 тыс. €. Точных данных нет, т.к. зарплата формируется по формуле 6,3 млн грн/год + 20% за исполнение функции Главы Наблюдательного совета + 10% за исполнение функций участника комитета. Плюс дополнительные ништяки помельче.

А теперь сравниваем с ее же зарплатой в британской компании "JUST GROUP PLS", в которой она работала "non-executive director". В 2018-19 гг. Она получала на этой должности (не уборщицей, мягко говоря) по 60 тыс. фунтов в год.

Теперь понятно, почему для западных топ-менеджеров работа в Наблюдательных советах украинских государственных компаний является просто мечтой? И они готовы закрывать глаза на все просчеты и провальную деятельность, невыполнение поставленных правительством целей и вместо этого рапортовать об успехах?

Как мы видим, за последние годы, вместо выполнения своих прямых обязанностей по контролю работы менеджмента и выполнения поставленных перед ним правительством задач, Наблюдательный совет передал ему добровольно ряд своих ключевых функций.

Тем самым, если проводить параллели с моделью управления государством, помог создать Коболеву вместо "демократии" как минимум авторитарную модель управления. Где глава менеджмента сам устанавливает цели и задачи, утверждает вместе с другими топ-менеджерами компании стратегию их реализации и сами же контролируют их выполнение!

"Абсурд!" - скажите вы. - Нет, - отвечу я вам. Это и есть реформы по-украински, где важен процесс, а не результат. И ничего на практике не изменилось, кроме многократного увеличения бывшим менеджментом компании зарплат и премий самим себе. Ну и конечно же многократного увеличения тарифов на газ для населения, которые стали неподъёмной ношей для десятков миллионов граждан Украины, делая их абсолютно нищими. Разве за это наши граждане умирали на Майдане, веря в сказки о светлом будущем после свержения ненавистного Януковича, возомнившего себя царем?

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