ООН не смогла предупредить или завершить войну РФ в Украине, - Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что Совет безопасности не предпринял всех необходимых действий в ответ на агрессию России против Украины. Он признал, что работа ООН в этом направлении заслуживает разочарования и неудовлетворительной оценки.

Об этом политик сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Гутерриш отметил, что существующая ситуация в нашей стране не терпит одних только слов сочувствия.

"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", – отметил он.

Генсек ООН не дал никаких прогнозов на будущую деятельность своей Организации для преодоления военного кризиса, но дал понять, что разочарование не будет финальной точкой. Мировые лидеры готовы искать решение вместе с Украиной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты обнаглели настолько, что запустили по Киеву несколько ракет в тот самый момент, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш.