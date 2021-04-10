Онищенко – о "предательстве" Тимошенко: я ее поддерживал финансово, а она меня забыла

Бизнесмен и бывший народный депутат Александр Онищенко, который покинул Украину после заведенного на него "газового дела", заявил, что, если бы у него был шанс вернуть время назад, он бы не стал уезжать. Он отметил, что считает это решение большой ошибкой.

Об этом экс-нардеп рассказал в интервью изданию "Страна". По словам Онищенко, к отъезду из Украины его подтолкнула Юлия Тимошенко, глава партии "Батьківщина".

"Я послушал Юлию Тимошенко, которая посоветовала, чтобы я уехал, так как меня может использовать Порошенко и повысить политические дивиденды за счет меня. И я сделал большую глупость. Нужно было не уезжать. Как я и хотел изначально. Вспомните, я уехал, потом вернулся, потом опять уехал", – сказал бизнесмен.

Онищенко отметил, что открытое против него дело – "пустое", с 2015 года по нему нет никаких продвижений, так как ему якобы нечего предъявить.

По словам бывшего нардепа, Юлия Тимошенко рассчитывала стать президентом Украины и не хотела, чтобы Онищенко использовали в игре против нее, поэтому и посоветовала ему уехать. Когда же он покинул страну, политик быстро о нем забыла.

"Игра против меня ее не интересовала. На самом деле, она меня забыла на следующий день, как я уехал. Я делал для нее все, поддерживал финансово, взял на себя ревнивый удар президента, который нервничал, что я ее поддерживал. Но как только я уехал – человек исчез. А до этого клялась в дружбе", – заявил Онищенко.

Бизнесмен также рассказал о том, что, когда он сидел в немецкой тюрьме, адвокаты собирали письма-обращения публичных людей, чтобы он мог выйти на свободу. Тогда экс-нардеп обратился и к Тимошенко, но она не оказала ему помощь.

"У нее всегда на все солдатская причина: чуть что, этого нельзя делать, это опустит мой рейтинг. Она всегда не может делать то, что понизит ее рейтинг", – объяснил Онищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минфине США заявили, что беглый экс-нардеп Александр Онищенко передал внефракционному нардепу Андрею Деркачу пленки с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена.