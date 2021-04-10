Онищенко – про "зраду" Тимошенко: я її підтримував фінансово, а вона мене забула

Бізнесмен і колишній народний депутат Олександр Онищенко, який залишив Україну після заведеної на нього "газової справи", заявив, що якби у нього був шанс повернути час назад, він би не став їхати. Він зазначив, що вважає це рішення великою помилкою.

Про це екснардеп розповів в інтерв'ю виданню "Страна". За словами Онищенка, до від'їзду з України його підштовхнула Юлія Тимошенко, глава партії "Батьківщина".

"Я послухав Юлію Тимошенко, яка порадила, щоб я поїхав, бо мене може використовувати Порошенко і підвищити політичні дивіденди за рахунок мене. І я зробив велику дурницю. Потрібно було не їхати. Як я і хотів спочатку. Згадайте, я поїхав, потім повернувся, потім знову поїхав", – сказав бізнесмен.

Онищенко зазначив, що відкрита проти нього справа – "порожня", з 2015 року щодо неї немає жодних просувань, бо йому нібито нічого висунути.

За словами колишнього нардепа, Юлія Тимошенко розраховувала стати президентом України і не хотіла, щоб Онищенка використовували в грі проти неї, тому й порадила йому поїхати. Коли ж він залишив країну, політикиня швидко про нього забула.

"Гра проти мене її не цікавила. Насправді, вона мене забула на наступний день, як я поїхав. Я робив для неї все, підтримував фінансово, взяв на себе ревнивий удар президента, який нервував, що я її підтримував. Але як тільки я поїхав – людина зникла. А до цього клялася в дружбі", – заявив Онищенко.

Бізнесмен також розповів про те, що, коли він сидів у німецькій в'язниці, адвокати збирали листи-звернення публічних людей, щоб він міг вийти на волю. Тоді екснардеп звернувся і до Тимошенко, але вона не допомогла йому.

"У неї завжди на все солдатська причина: цього не можна робити, це опустить мій рейтинг. Вона завжди не може робити те, що знизить її рейтинг", – пояснив Онищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінфіні США заявили, що екснардеп-утікач Олександр Онищенко передав позафракційному нардепу Андрію Деркачу плівки з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та обраного президента США Джо Байдена.