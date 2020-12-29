Олега Тягнибока прооперировали: появилось фото политика в больнице

Экс-нардеп, председатель Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок перенес операцию.

Об этом на своей странице в Twitter во вторник, 29 декабря, рассказал сам бывший народный избранник. Он уточнил, что хирургическое вмешательство на колене ему понадобилось из-за разрыва крестообразной связки и мениска.

Тягнибок написал, что "отходит после наркоза", и показал свое фото из больничной палаты.

На снимке мужчина лежит на койке, демонстрирует палец вверх. Рядом с кроватью "свободовца" можно заметить костыли, на которых, очевидно, временно передвигается политик. Кроме того, на руке Тягнибока видно иглу от капельницы.

Мужчина написал, что эту операцию "давно уже надо было сделать". "Но с той политикой", – пошутил он.

Тягнибок также признался, что после перенесенного коронавируса чувствовал слабость.

"Стараюсь оставить все возможные проблемы со здоровьем в этом старом бешеном году", – подытожил бывший народный депутат.

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