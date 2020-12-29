Олега Тягнибока прооперували: з'явилося фото політика в лікарні
Екснардеп, голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок переніс операцію.
Про це на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 29 грудня, розповів сам колишній народний обранець. Він уточнив, що хірургічне втручання на коліні йому знадобилося через розрив хрестоподібної зв'язки та меніска.
Тягнибок написав, що "відходить після наркозу", і показав своє фото з лікарняної палати.
На знімку чоловік лежить на ліжку, демонструє палець угору. Поруч із ліжком "свободівця" можна помітити милиці, на яких, очевидно, тимчасово пересувається політик. Крім того, на руці Тягнибока видно голку від крапельниці.
Чоловік написав, що цю операцію "давно вже треба було зробити". "Але з тією політикою...", – пожартував він.
Тягнибок також зізнався, що після перенесеного коронавірусу відчував слабкість.
"Намагаюся залишити всі можливі проблеми зі здоров'ям у цьому старому шаленому році", – підсумував колишній народний депутат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні в партії ВО "Свобода" розгорівся скандал – секретар Черкаської міської ради, депутат Ярослав Нищик написав заяву про вихід із політсили. За його словами, глава партії Олег Тягнибок зробив із нього "негідника", йому забороняли голосувати за власним бажанням, також був присутній шантаж.
У вересні в офісі "Свободи" в Києві побили трьох поліцейських. Копи прибули туди для проведення процесуальних дій. Як наслідок, між сторонами виник конфлікт.