Окружение Путина скрывает от него реальное положение в Украине и настрой украинцев против оккупантов – Bellingcat

Окружение президента России Владимира Путина не докладывает ему данные о реальной ситуации по вторжению в Украину. В том числе, ему не говорят, что все украинцы настроены категорически против оккупантов.

Такое мнение высказал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона, который транслировал телеканал ATR. По его мнению, о большинстве провалов Путину не докладывают.

"Я заметил, что о большинстве поражений и провалов не докладывается наверх правдиво. Если посмотреть на сегодняшние события, когда провалов гораздо больше, то я уверен, что о них не сообщается. До Путина не доходит полная картина провала. Потому и информация о том, что 100% украинцев негативно относятся к оккупантам, вероятнее всего, не доходит до него", – предположил Грозев.

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Он добавил, что докладывать, вероятно, просто боятся.

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