Оккупанты задержали экс-депутата Ялтинского горсовета, его обвинили в шпионаже в пользу Украины. Фото

В оккупированном Крыму сотрудники "Федеральной службы безопасности" задержали бывшего депутата так называемого "Ялтинского городского совета" Юрия Ломенко. Силовики обвиняют его в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

Как пишет Крыминформ, оккупанты подозревают экс-депутата в работе на спецслужбы Украины. ФСБ вменяет Юрию Ломенко сбор, хранение и передачу информации, составляющей государственную тайну Российской Федерации.

Оккупационные власти вручили ему подозрение по статье "Государственная измена". Теперь Ломенко грозит до 20 лет лишения свободы. По информации ФСБ, "Ялтинский городской суд" избрал Ломенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Также отмечается, что 8 ноября на заседании "городского совета" Ломенко сложил депутатские полномочия по собственному желанию.

По инициативе Юрия Ломенко весной 2017 года была создана общественная организация "Украинцы Крыма". Указывается, что в октябре 2021 года сам Ломенко ликвидировал эту организацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая занималась разведкой военных объектов и готовилась совершить диверсии.

В октябре еще один агент Федеральной Службы безопасности РФ был задержан СБУ в Винницкой области. Он участвовал в вооруженном противостоянии Вооруженным силам Украины.