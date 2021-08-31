Одиозная судья Волкова, которая посадила генерала Павловского, в 2014 году отпустила командира "черной роты Беркута" – СМИ

Судья Печерского суда Светлана Волкова, которая продолжила еще на месяц содержание под стражей боевого генерала Игоря Павловского, в 2014 году выпустила на волю командира так называемой "черной роты" "Беркута" Дмитрия Садовника. Впоследствии он бежал из Украины.

Заметим, что Дмитрий Садовник был фигурантом дела о расстреле 48 активистов Майдана. Как известно, 19 сентября 2014 года судья Волкова изменила Садовнику меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, из-под которого он бежал уже 4 октября, сообщает "5 канал".

Отмечается, что в конце сентября (24 сентября – ред.) Генеральная прокуратура открыла по ней производство за неправосудное решение и подала апелляцию на судебное решение, а 6 октября Волковой объявили подозрение.

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В тот же день Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского райсуда о домашнем аресте Садовника и удовлетворил ходатайство ГПУ о взятии его под стражу. Сейчас он объявлен в розыск. По информации Генпрокуратуры, Садовник бежал в оккупированный Россией Крым.

В декабре 2014 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины отстранила Светлану Волкову от должности, а в сентябре 2016 года парламент ее уволил. Впрочем, Волкова возобновилась в должности уже через суд осенью 2019 года.

А в конце августа 2020 Шевченковский райсуд столицы оправдал одиозную судью Светлану Волкову. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.