Обнародована повестка дня срочного заседания СНБО

В пятницу, 26 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.

Как сообщает пресс-служба, в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно:

неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства;

состояния расследования дел о государственной измене, дезертирствее и террористической деятельности и нарушение присяги;

вопрос о применении санкций.

Напомним, президент Владимир Зеленский созвал новое заседание СНБО из-за угроз нацбезопасности.

Также гарант расширил численность работников аппарата СНБО до 237 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других физических, а также юридических лиц.