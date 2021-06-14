Джемилев о заявлении Арестовича: нельзя превращать Крым в разменную монету

Оккупированный Россией Крым нельзя использовать в качестве "разменной монеты" для решения вопроса Донбасса. Заявления об обмене воды в Крым на деоккупацию востока страны наносят ущерб национальным интересам Украины.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев. Он добавил, что спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, который озвучил такое заявление, больше не может занимать эту должность.

Джемилев напомнил, что в Минских соглашениях, на которые ссылался Арестович, нет упоминаний о Крыме. Речь идет только об уважении территориальной целостности.

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"Это заявление Арестовича сводится к тому, что Украина может возобновить подачу днепровской воды в Крым, если Россия пойдет на какие-то уступки на Донбассе, в частности, будет выполнять все требования Минских соглашений. Но в Минских соглашениях не сказано ни слова о Крыме. Только в преамбуле говорится, что стороны уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. А это, в свою очередь, предполагает восстановление Украины в ее международно признанных границах. То есть со стороны России нам нужны не какие-то уступки, а соблюдение норм международного права", – подчеркнул он.

"Никто никому не давал права превращать территорию Крыма и население Крыма в разменную монету для решения каких-то других проблем страны. Относительно поставок днепровской воды в Крым есть четкая позиция и МИД Украины, и Верховной Рады, и президента о том, что вода может поставляться в Крым только после его деоккупации", – напомнил Джемилев.

Исходя из этого он подчеркнул, что заявление спикера ТКГ противоречит официальной позиции Украины и может нанести ущерб национальным интересам страны.

"Такие заявления могут нанести серьезный ущерб национальным интересам Украины, в частности, могут подорвать санкционную политику в отношении страны-агрессора. Если мы начинаем торговать с агрессором – то ли водой, то ли электроэнергией, то ли территорией, – то у нас не остается морального права рассчитывать на санкции против агрессора со стороны наших союзников и партнеров", – подчеркнул он.

Джемилев добавил, что лицо, которое делает подобные заявления, "не может быть спикером Трехсторонней контактной группы".

Как писал OBOZREVATEL, спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может возобновить водоснабжение Крыма при условии больших уступок со стороны России. Это, в частности, может быть вывод войск с Донбасса или выполнение в полной мере Минских соглашений.