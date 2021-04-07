Сьогодні, друзі, нарешті знайшли київського виконавця розкидання брехні в київських та черкаських ЗМІ за гроші про нібито знайдені у мене апартаменти всього на…1 300 кв.м.

Шифрується і не видає замовника.

З огляду на те, що пропонують цю маячню розмістити на київських та черкаських сайтах за грубі гроші, радію великій повазі до моєї скромної особи.

Нагадаю, що я вже 5 років не депутат Верховної Ради й жодних державних посад не займаю! До оплачуваних урядом Наглядових рад не входжу! Проте, маю кілька важливих посад на громадських посадах, до яких відповідально ставлюся.

Водночас, радує те, що моєї громадської й політичної діяльності бояться, а отже поважають!

Як відомо, команда "Рідної країни" нині захищає бібліотеки від незаконного закриття; освітні школи, лікарні, спортивні та мистецькі школи й гуртки від неадекватної оптимізації!

Цікаво, між іншим, де ті Оболонські апартаменти на 1 300 квадратів?

А може просто як вчив товариш Йозеф Пауль Гебельс:

"Чим більша брехня, тим швидше у неї повірять!"

Принагідно інформує, що сьогодні ми попередили видання, які розмістили цю брехню за гроші у своїх виданнях про спростування або судовий позов. І дружня підказка заклятим політичним друзям: як професор Університету і громадський та політичний діяч, я не подаю декларації до НАЗК з 2017 року. Тож нібито нинішні претензії до моєї декларації така ж маячня як і таємничі апартаменти!

П.С. От думаю, звідки у головах цих "медіа-кілерів" взялася така площа - 1 300 метрів: може за базу взяли будинки відомих українських олігархів?!

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