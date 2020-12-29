Новый и.о. руководителя ГПЗКУ оставил с убытками прошлые места работы и попал под статью – СМИ

Временно исполняющий обязанности председателя акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Андрей Власенко якобы оставил на предыдущих местах работы многомиллионные долги и является фигурантом уголовного дела.

Об этом сказано в расследовании "Слідство.Інфо". Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко назначил Власенко и.о. председателя правления ГПЗКУ 11 ноября 2020 года.

Незадолго до этого Власенко был уволен этим же министром с должности директора госпредприятия "Укрлектравы" в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

Должностной оклад Власенко на новом месте работы составил почти 230 000 гривен в месяц – это в 11 раз больше, чем он имел в "Укрлектравах".

Собиратель трав

В декабре 2016 года Власенко назначили и.о. руководителя госпредприятия "Укрлектравы". Оно зарегистрировано в Киеве и имеет 5 филиалов. По замыслу, предприятие должно было заниматься выращиванием лекарственных растений.

Журналисты проанализировали результаты аудита "Укрлектрав" за период с января 2016 года по 28 февраля 2018 года. Он охватывает более года деятельности госпредприятия при руководстве Власенко.

Судя по документу, в то время госпредприятие мало в пользовании почти 11 тыс. гектаров земли и около двух сотен работников.

Аудиторы отметили, что работники "Укрлектрав" не получали зарплат полностью, зато Власенко вопреки условиям контракта выплачивали премии и материальную помощь. Также они отметили факты продажи сельхозпродукции по ценам ниже рыночных.

К примеру, в октябре 2017 года Власенко получил 20 700 гривен премии (равную его месячному должностному окладу) по случаю своего 40-летия. А в ноябре того же года – еще столько же в качестве материальной помощи на оздоровление. Приказ о последней выплаты Власенко подписал лично.

Как установил аудит, по состоянию на конец февраля 2018 года госпредприятие имело налоговую задолженность в размере почти 1,7 миллиона гривен. А по состоянию на октябрь 2020 года, когда Власенко уволили с должности, налоговый долг предприятия достиг уже более 12 млн. гривен.

Сообщение об увольнении Власенко Слідство.Інфо

Животновод

С государственным аграрным бизнесом Власенко связывает не только работа в "Укрлектравах". До этого он работал в госпредприятии "Племенной завод "Плосковский".

Как удалось выяснить "Слидству.Инфо", с этим племенным заводом сейчас связан целый ряд уголовных дел. Они касаются хищений, а также уклонения от уплаты налогов. В одном из этих производств подозреваемым является сам Власенко.

По информации правоохранителей, которые расследуют это дело с осени 2015 года, служащие "Плосковского" в 2012-2016 годах заключали невыгодные для предприятия договоры без конкурсных процедур.

В постановлении Броварского горрайонного суда от 31 января 2018 года сказано, что в результате ведения убыточной хозяйственной деятельности со стороны должностных лиц на предприятии образовалась сомнительная кредиторская задолженность в размере около 12 млн. гривен, потеряно финансовых и материальных ресурсов на сумму свыше 5 млн. гривен.

Среди частных компаний, с которыми племенной завод якобы торговал на невыгодных условиях, является фирма под названием "Броварской молочный альянс". До недавнего времени ее владелицей была жена Власенко Евгения. А сам он некоторое время даже ее возглавлял.

"Как мы узнали, по состоянию на 2019 год, следователи достигли прогресса в расследовании: в марте они вручили подозрение лицу, имя которого в судебном постановлении скрыто. Впрочем, в документе есть другая информация, которая свидетельствует о том, что подозреваемым является именно Андрей Власенко", – сообщили журналисты.

По их информации, в этом уголовном производстве ему инкриминируют служебные хищения (части 2,3 статьи 191 Уголовного кодекса). По этой статье предусмотрено до восьми лет лишения свободы. С момента выдвижения подозрения Власенко прошло более полутора лет, однако, как "Слидству.Инфо" сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевщины, расследование до сих пор не завершено.

Издание обратилось за комментарием к Власенко, он выразил готовность пообщаться с журналистом. Однако никакой информации расследователи так и не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко заподозрили в якобы причастности к тому, что должности в его ведомстве занимают люди, которые могут быть замешаны в "сомнительных бизнес-схемах". Как отмечают журналисты, Петрашко может быть замешан в назначении чиновников вне конкурса.