Новий в.о. керівника ДПЗКУ залишив зі збитками минулі місця роботи і потрапив під статтю – ЗМІ

Виконувач обов'язків голови акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) Андрій Власенко нібито залишив на попередніх місцях роботи багатомільйонні борги і є фігурантом кримінальної справи.

Про це сказано в розслідуванні "Слідство.Інфо". Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко призначив Власенка в.о. голови правління ДПЗКУ 11 листопада 2020 року.

Незадовго до цього Власенко був звільнений цим же міністром з посади директора держпідприємства "Укрліктрави" через неналежне виконання службових обов'язків.

Посадовий оклад Власенка на новому місці роботи склав майже 230 тис. гривен на місяць – це в 11 разів більше, ніж він мав в "Укрліктравах".

Збирач трав

У грудні 2016 року Власенка призначили в.о. керівника держпідприємства "Укрліктрави". Воно зареєстровано в Києві і має 5 філій. За задумом, підприємство повинно було займатися вирощуванням лікарських рослин.

Журналісти проаналізували результати аудиту "Укрліктрав" за період з січня 2016 року по 28 лютого 2018 року. Він охоплює понад рік діяльності держпідприємства за керівництва Власенка.

Судячи з документу, в той час держпідприємство мало в користуванні майже 11 тис. гектарів землі і близько двох сотень працівників.

Аудитори зазначили, що працівники "Укрліктрав" не отримували зарплат повністю, втім Власенку всупереч умовам контракту виплачували премії та матеріальну допомогу. Також вони зазначили факти продажу сільгосппродукції за цінами нижчими від ринкових.

Наприклад, в жовтні 2017 року Власенко отримав 20 700 гривень премії (що дорівнює його місячному посадовому окладу) з нагоди свого 40-річчя. А в листопаді того ж року – ще стільки ж в якості матеріальної допомоги на оздоровлення. Наказ про останню виплату Власенко підписав особисто.

Як встановив аудит, станом на кінець лютого 2018 року держпідприємство мало податкову заборгованість в розмірі майже 1,7 мільйона гривень. А станом на жовтень 2020 року, коли Власенко звільнили з посади, податковий борг підприємства сягнув вже понад 12 млн. гривень.

Повідомлення про звільнення Власенка Слідство.Інфо

Тваринник

З державним аграрним бізнесом Власенка пов'язує не лише робота в "Укрліктравах". До цього він працював в держпідприємстві "Племінний завод "Плосківський".

Як вдалося з'ясувати "Слідству.Інфо", з цим племінним заводом зараз пов'язано кілька кримінальних проваджень. Вони стосуються розкрадань, а також ухилення від сплати податків. В одному з них підозрюваним є сам Власенко.

За інформацією правоохоронців, які розслідують цю справу з осені 2015 року, службовці "Плосківського" в 2012-2016 роках укладали невигідні для підприємства договори без конкурсних процедур.

У постанові Броварського міськрайонного суду від 31 січня 2018 року йдеться, що в результаті ведення збиткової господарської діяльності з боку посадових осіб на підприємстві утворилася сумнівна кредиторська заборгованість в розмірі близько 12 млн. гривень, втрачено фінансових і матеріальних ресурсів на суму понад 5 млн. гривень.

Серед приватних компаній, з якими племінний завод нібито торгував на невигідних умовах, є фірма під назвою "Броварський молочний альянс". До недавнього часу її власницею була дружина Власенка Євгенія. А сам він деякий час навіть очолював компанію.

"Як ми дізналися, станом на 2019 рік, слідчі досягли прогресу в розслідуванні: в березні вони вручили підозру особі, ім'я якої в судовій ухвалі приховано. Втім, в документі є інша інформація, яка свідчить про те, що підозрюваним є саме Андрій Власенко", – повідомили журналісти.

За їхньою інформацією, в цьому кримінальному провадженні йому інкримінують службові розкрадання (частини 2,3 статті 191 Кримінального кодексу). За цією статтею передбачено до восьми років позбавлення волі. З моменту висунення підозри Власенку минуло більше півтора року, втім, як "Слідству.Інфо" повідомили в Головному управлінні Нацполіціі Київщини, розслідування досі не завершено.

Видання звернулося за коментарем до Власенка, він висловив готовність поспілкуватися з журналістом. Однак жодної інформації розслідувачі так і не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка запідозрили в нібито причетності до того, що посади в його відомстві обіймають люди, які можуть бути замішані в "сумнівних бізнес-схемах". Як відзначають журналісти, Петрашко може бути замішаний в призначенні чиновників поза конкурсом.