Новый этап войны можно предотвратить: эксперт назвал два условия

Война России против Украины может затянуться, если экономические санкции в отношении страны-агрессора будут недостаточными. Новый этап агрессии могут предотвратить СМИ.

В настоящее время армия РФ располагает достаточными вооружениями, хоть и в плохом состоянии. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Игорь Козий.

"Второго, третьего или четвертого этапа наступления в той формулировке, в которой это подают "эксперты", не будет. Будет затянувшийся конфликт до тех пор, пока они окончательно не решат свои вопросы", – заметил он.

По оценкам Козия, агрессор может избрать различные сценарии. В частности, "это может выглядеть как то, что мы видим в Мариуполе и Чернигове, или может выглядеть как попытка собрать силы и бросить их на Киев, или как-то еще".

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В этом контексте эксперт заверил, что противника не следует недооценивать. "Техника у них есть, хоть и в плохом состоянии. На десять танков в нормальном состоянии один. Но в таком виде война может продолжаться долго. Собрали войска – бросили, создали что-то – снова бросили".

Решающую роль в противодействии агрессии Кремля будут играть санкции Запада, а также активная работа средств массовой информации в Украине.

В частности, как пояснил Козий, в случае дальнейшего применения жестких санкции в отношении РФ сроки войны могут сократиться. Так, у страны-агрессора не должно быть возможности покупать запчасти к военной технике у третьих стран.

"Но главное – это человеческий фактор. Если СМИ будут продуктивно работать на РФ, показывая, что она делает в Украине, то, думаю, того, что называется второй фазой, может и не быть", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в минобороны РФ заявили о снижении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Одновременно в Генштабе ВСУ предупредили о высокой угрозе нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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