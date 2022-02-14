Новинский вернулся в Украину и объяснил цель поездки в Мюнхен

Народный депутат Украины Вадим Новинский вместе с семьей вернулся в Украину в понедельник, 14 февраля. Его борт приземлился в "Жулянах" около 17:00.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Українські новини". Новинский сообщил, что в первую очередь будет принимать участие в богослужении накануне праздника Сретения Господнего в Свято-Пантелеймоновском кафедральном соборе в Феофании.

Нардеп пояснил, что его поездка в Мюнхен была связана с личными вопросами".

"Она была запланирована до новостей из Белого дома о "начале войны 15-16 февраля". К сожалению, или счастью, свои заявления Байден со мной не согласовывает. Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать. Сегодня буду принимать участие в вечернем богослужении в Феофании накануне великого праздника Сретение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будем также молиться о мире для Украины. И всех православных призываю к этому", – сказал нардеп.

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Он также сообщил, что завтра планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Накануне некоторые издания опубликовали информацию о якобы бегстве ряда нардепов и бизнесменов из Украины. В частности, указывалось, что Новинский 10 февраля вылетел в Мюнхен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что за границей находятся 23 народных депутата. Он призвал парламентариев успеть на заседание Верховной Рады, которое состоится 15 февраля. Полный список отсутствующих в стране депутатов – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский предупредил народных депутатов и бизнесменов, выехавших из страны, что их будут ожидать последствия. Президент призвал их вернуться в течение суток.