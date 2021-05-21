Нина Южанина подтвердила, что лоббирует интересы дорожно-строительной компании

Член фракции "Европейская солидарность", народный депутат Нина Южанина лоббирует интересы одной из дорожно-строительных компаний.

Об этом стало известно из диалога Южаниной и назначенного министром инфраструктуры Александра Кубракова в ходе сессии вопросов и ответов перед голосованием за его назначение, передает delo.ua.

В частности, обращаясь к Кубракову, Южанина упрекнула его в отсутствии успехов в должности руководителя "Укравтодора" за год деятельности.

"Не может быть министром человек, который не имеет успешных достижений, год возглавляя Укравтодор", – отметила она.

В ответ Александр Кубраков сообщил, что от имени народного депутата Нины Южаниной в"Укравтодор" поступали многочисленные запросы относительно темы дорожного строительства, составленные "в интересах одной компании, которая работает в Киевской, Житомирской и Черниговской областях".

В своей реплике в ответ Южанина фактически подтвердила, что имеет интерес в работе определенной строительной компании.

"Я располагаю достоверной информацией об откатах и ​​схемах. И многие украинские компании не выдерживают их и обращаются к депутатам. Я прошу поддержать украинские компании, которые могут строить дороги, а не отдавать предпочтение турецким компаниям и не говорить о большом количестве рабочих мест", – публично заявила Южанина.

Согласно данным СМИ, которые есть в открытом доступе, с 2010 года юридическое сопровождение деятельности компании ЧП "Автомагистраль" осуществляет "Европейская аудиторская группа", которую возглавляла Южанина. Компания имеет ряд собственных асфальтовых заводов в Киевской области.

По данным системы Прозорро, с 2016 года компания ООО "Автомагистраль" приняла участие в тендерных закупках на сумму почти 34 миллиарда гривен. А выиграла строительных тендеров на сумму почти 12 млрд гривен.

С 2016 года компания ООО "Автомагистраль", по данным системы Прозорро, подала 116 требований и жалоб к заказчикам строительства на тендеры, общая стоимость которых составляет 5 млрд 200 млн. 48% закупок этой компании за 4 года были неконкурентными, то есть проведены без аукционов.

С внедрением Методологии закупок "Укравтодора" в 2020, компания ЧП "Автомагистраль" стала меньше выигрывать торги, не проходя тендерные требования по опыту и качества работ.