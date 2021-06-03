Экс-регионал, который с 2015 года скрывался в России, вернулся в Украину

Бывший регионал Николай Левченко вернулся в Украину после того, как Европейский суд по правам человека принял решение на его пользу в иске против государства. Теперь скрывавшемуся в России политику предусмотрена компенсация в сумме 1100 евро.

О таком решении суда в четверг, 3 июня, на своей странице в Facebook проинформировал адвокат Олег Курчин, который работал с экс-регионалом. Он также показал фотографию политика, сделанную в Киеве у офиса юридической компании.

Отметим, что бывший народный депутат от "Партии регионов" поехал в РФ в 2015 году и находился в розыске в Украине.

Курчин написал, что таким образом ЕСПЧ поставил точку в делах, которые были внесены в Единый реестр досудебных расследований против Левченко.

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ЕСПЧ принял к рассмотрению иск экс-нардепа в марте 2020 года. Предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против политика, а также "нарушение разумных сроков".

Левченко подозревали в преступлении по ч. 3 с. 161 УК – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Сам экс-регионал утверждал, что уголовное производство против него "политическое".

25 мая 2018 года Шевченковский районный суд столицы обязал прокуратуру Киевской области закрыть дело против Левченко (мол, сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны). Прокуратура это не сделала.

В мае 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывшему народному депутату Украины от "Партии регионов", который сбежал в Россию, заочно объявили о подозрении. По предварительной информации, речь идет об Алексее Журавко. Ему инкриминируют причастность к созданию террористической организации и деятельность, целью которой является свержение конституционного строя в государстве.