Нидерланды помогут украинским военным снайперскими винтовками и боеприпасами

Совет министров Нидерландов в пятницу, 18 февраля, принял решение поддержать украинское государство на фоне агрессии РФ, предоставив ему военную помощь. Речь идет про поставки снайперских винтовок, боеприпасов, жилетов и радаров.

Об этом сообщило издание AD. Вице-премьер министр Нидерландов Сагрид Кааг на пресс-конференции заявила, что ситуация в Украине "крайне напряженная" на фоне возможного вторжения России.

Политик отметила, что нет ни одного признака того, что российская армия отводит свои войска от украинской границы. "Вероятность эскалации остается реальной", – сказала Кааг.

Согласно решению совета министров страны, Нидерланды отправят в Украину 100 снайперских винтовок с 30 тысячами боеприпасов, пять радаров обнаружения оружия, 30 металлодетекторов, два радара наблюдения за полем боя и два робота-детектора с проводным наведением для обнаружения морских мин. Кроме того, в Киев отправлено 3 тысячи боевых касок и 2 тысячи осколочных жилетов.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что вся военная помощь, предоставленная Украине, нужна для самообороны и выразила убеждение, что потребности в ее использовании не возникнет.

Напомним, что 13 февраля, в Украину прибыли еще три самолета с военной помощью – два из США и один из Литвы – для оказания сопротивления при вероятной эскалации со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, на бортах передали зенитно-ракетный комплекс ПЗРК Stinger и амуницию для личного состава украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде пообещали поддерживать стабильность украинской экономики перед агрессивным наращиванием войск России. Украине передадут летальное вооружение и боеприпасы на сумму $6,1 млн.