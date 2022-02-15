Канада предоставит Украине летальное оружие: Трюдо заявил о "сигнале" для России

Марина Лисничук
Политика
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Канада предоставит Украине летальное оружие: Трюдо заявил о 'сигнале' для России
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В Канаде пообещали поддерживать стабильность украинской экономики перед агрессивным наращиванием войск России. Украине передадут летальное вооружение и боеприпасы на сумму $6,1 млн.

Также речь идет о выделении кредита в 500 млн канадских долларов ($392,8 млн), заявил на пресс-конференции 14 февраля премьер-министр Джастин Трюдо. Его цитируют местный канал CPAC и Reuters (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Цель этой поддержки со стороны Канады и других наших партнеров – заставить Россию отказаться от агрессии по отношению к Украине", – сказал журналистам Трюдо.

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Со своей стороны, канадский министр финансов Канады Христя Фриланд добавила, что решение правительства о выделении Украине дополнительного займа направлено на "поддержку ее экономической устойчивости на фоне российской военной агрессии".

Джастин Трюдо: цель поддержки Украины Канадой – заставить РФ отказаться от агрессии

"Украина находится на передовой в борьбе между демократией и авторитаризмом. Ставки в этом конфликте огромны и связаны с национальными интересами Канады. Мы едины со своими союзниками по G7 и НАТО в решимости защитить экономическую и демократическую стабильность Украины", – подчеркнула она.

В канадском финансовом ведомстве отметили: "перед агрессивным наращиванием военной мощи РФ вокруг украинского государства" они продолжат поддерживать стабильность украинской экономики, "сохраняя преданность деэскалации".

Напомним: в начале февраля Канада уже отправила партию военной помощи Украине, в том числе нелетальное вооружение. Самолет CAF C-177 Globemaster привез в Киев средства индивидуальной защиты, определенную технику и оборудование для обнаружения и наблюдения противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне могут предложить Украине выделение $1 млрд гарантий по суверенным кредитам. По данным Bloomberg, американские чиновники рассматривают такую возможность. Они убеждены, что это поможет экономике нашей страны устоять перед опасностью возможного вторжения России.

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