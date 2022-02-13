В Украину прибыла новая партия военной помощи из США и Литвы: Резников раскрыл подробности

В воскресенье, 13 февраля, в Украину прибыли еще три самолета с военной помощью – два из США и один из Литвы – для оказания сопротивления при вероятной эскалации со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, на бортах передали зенитно-ракетный комплекс ПЗРК Stinger и амуницию для личного состава украинской армии.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников у себя в Facebook. В общей сложности Киев уже получил 17 авиалайнеров вооружения от США, общим весом почти 1500 тонн в качестве реальной поддержки в условиях нарастания агрессии Москвы.

Глава Минобороны обратился к западным партнерам с благодарностью за оказание помощи не на словах, а на деле. Он указал, что именно военная дипломатия остается залогом поддержания здоровых взаимоотношений между странами.

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"Современная история творится также совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга! Я уверен, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами. Благодаря десяткам встреч и телефонным переговорам сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", — заверил Резников украинцев, что борьба за независимость продолжается при надежном подкреплении западныхх коллег.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, офицер ВСУ предупредил о "вбросах" со стороны российских СМИ о запуске новой военной кампании с Украиной, которая началась с масштабных человеческих потерь.