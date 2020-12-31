Netflix снимет фильм о деле "вагнеровцев": Порошенко дал совет предателям
Компания Netflix собирается снять художественный фильм о срыве операции с "вагнеровцами", а международная сеть Bellingcat проведет собственное расследование.
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также отметил, что в 2018 году как Верховный Главнокомандующий ВСУ санкционировал эту операцию спецслужб.
"Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. Целью было собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто участвовал в сбивании Ил-76 с украинскими десантниками в Луганском аэропорту. И тех, кто осуществлял террористические атаки против гражданского населения", – сказал Порошенко.
Он также подтвердил намерения международной сети Bellingcat, которая собрала показания против русских террористов в деле MH-1,7 провести собственное расследование спецоперации по "вагнеровцам".
"Могу сказать, что я очень хорошо знаю методы работы Bellingcat и я очень благодарен им за ту большую исследовательскую работу, которую они сделали и которую мы использовали как Украина в деле в Гааге против де-факто террористов, которые сбили самолет MH-17. Материалы Bellingcat были очень полезны", – напомнил пятый президент.
Порошенко также сообщил, что, по его данным, Bellingcat уже располагает необходимыми материалами по делу "вагнеровцев".
"Я советую тем, кто принимал участие в том совещании, когда была "слита" операция украинских разведчиков и наших партнеров, кто помешал тому, чтобы вытащить и получить ценных свидетелей в преступлениях России, которые помогут привлечь военное руководство РФ к ответственности, в том числе в международных судах, – вы сделали большую ошибку", – сказал Порошенко.
Он также предупредил, что лучше начинать сотрудничать со следствием и не препятствовать созданию ВСК в Верховной Раде.
"Единственное, чего вы добились, – эта тема стала интересной. Еще одну новость я хочу вам сказать: у меня есть точная информация, что всемирно известная компания Netflix будет снимать художественный фильм по сделке с "вагнеровцами", – сообщил Порошенко.
Он также обратился с предупреждением к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Владимир Александрович, вы очень ошиблись, когда пытались утверждать, что ничего этого не было. От вас сейчас зависит, в каком виде там будет представлена Украина, так гадить Украине по всему миру я точно буду стараться вам не дать", – сказал пятый президент.
По его мнению, ситуация с "вагнеровцами" выглядит, как государственная измена.
"Это и есть государственная измена. И сейчас надо установить круг лиц, которые не просто давали указания и сливали эту информацию россиянам, но и пытались запутать следы, уничтожая журналы посещения, уничтожая доказательства проведения этой операции", – отметил лидер "Европейской солидарности".
Он также подчеркнул, что большое количество сотрудников правоохранительных органов, СБУ, сотрудников разведки готовы давать показания по этому делу. Поэтому замолчать этот вопрос не удастся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ публично называли фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК. Ведомство указывало на то, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
Народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.
Через некоторое время Арьев показал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик в очередной раз добавил копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицали в Офисе президента.
А вскоре Служба безопасности Украины подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде. В частности, выяснилось, что СБУ прямо перед задержанием российских наемников в Беларуси собирала против них доказательства.