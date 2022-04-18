"Нет времени на дискуссии": в Бундестаге раскритиковали Шольца из-за позиции по оружию для Украины

В немецком Бундестаге подвергли критике канцлера Олафа Шольца и призвали его взять на себя обязательства по поставкам тяжелого вооружения в Украину. Это нужно сделать как можно скорее, так как времени на дискуссии нет.

Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в эфире радиостанции "Welt", сообщает Spiegel. Она подчеркнула, что речь идет об Украине, но также и о "нас в Европе".

"Канцлер до сих пор на самом деле не говорит, чего он хочет, и я очень жалею об этом", – сказала депутат.

Штрак-Циммерманн отметила, что желание Шольца дать стране больше денег приятно, но "ими войны не выиграешь, нужно оружие".

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"И в этом отношении я хотела бы, чтобы федеральный канцлер еще раз четко сказал, что деньги есть и Германия готова поставлять тяжелое вооружение", – добавила она.

Напомним: Шольц принял решение потратить дополнительно 2 млрд евро на покупку новой военной техники. Ее передадут в качестве помощи Украине. Источники также раскрыли некоторые детали таких поставок. Так, 400 млн евро передадут Европейскому фонду мира, который занимается закупкой оружия для Украины. Остальные средства могут потратить на двустороннюю помощь нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Христианско-демократического Союза, крупнейшей оппозиционной партии Германии, Фридрих Мерц раскритиковал канцлера страны за недостаточную поддержку Украины. Он заявил, что Олаф Шольц должен был организовать военную помощь гораздо раньше.