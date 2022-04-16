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"Нет чести для человека без чести": Дуда резко ответил о судьбе Путина, украинцы отреагировали. Видео

Анна Паскевич
Политика
2 минуты
20,1 т.
'Нет чести для человека без чести': Дуда резко ответил о судьбе Путина, украинцы отреагировали. Видео

Президент Польши Анджей Дуда резко ответил на вопрос журналиста о том, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может окончить "с честью" войну против Украины. "Нет чести для человека без чести", – сказал он.

Украинцы в соцсетях восхитились ответом польского президента. А народ Польши они назвали истинно братским (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, журналист спросил у Дуды: "Господин президент, Ватикан часто говорит, что Путину нужно найти почетные решения, выйти с честью? Учитываете ли вы это на международном уровне?"

Слова президента Польши о том, что у Путина нет чести, оценили украинские пользователи Telegram.

Видео дня
Дуда: нет чести для человека без чести

"Как метко", "Вот кто нам братья, оказывается", "Дуда шикарный", "Вот она, братская страна, с братским президентом", "Сделаем новую Речь Посполитую. Осталось только Беларусь освободить", "Красавец. Коротко и ясно", – пишут они под видео.

Украинцы восхищены ответом Дуды
Украинские пользователи Telegram оценили ответ Дуды
Украинцы назвали поляков братским народом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджей Дуда заявил, что Украина не должна искать компромисс с Россией любой ценой. По его словам, украинцам нужно в первую очередь оружие.

Напомним также, на днях Дуда подписал закон о запрете импорта угля из РФ и Беларуси в Польшу.

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