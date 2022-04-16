'Нет чести для человека без чести': Дуда резко ответил о судьбе Путина, украинцы отреагировали. Видео

Президент Польши Анджей Дуда резко ответил на вопрос журналиста о том, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может окончить "с честью" войну против Украины. "Нет чести для человека без чести", – сказал он.

Украинцы в соцсетях восхитились ответом польского президента. А народ Польши они назвали истинно братским (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, журналист спросил у Дуды: "Господин президент, Ватикан часто говорит, что Путину нужно найти почетные решения, выйти с честью? Учитываете ли вы это на международном уровне?"

Слова президента Польши о том, что у Путина нет чести, оценили украинские пользователи Telegram.

Видео дня

"Как метко", "Вот кто нам братья, оказывается", "Дуда шикарный", "Вот она, братская страна, с братским президентом", "Сделаем новую Речь Посполитую. Осталось только Беларусь освободить", "Красавец. Коротко и ясно", – пишут они под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджей Дуда заявил, что Украина не должна искать компромисс с Россией любой ценой. По его словам, украинцам нужно в первую очередь оружие.

Напомним также, на днях Дуда подписал закон о запрете импорта угля из РФ и Беларуси в Польшу.