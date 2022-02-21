Прочел сообщение об оценке послом ФРГ в Украине Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. А сказала госпожа Анка Фельдгаузен (как ее приводят СМИ) дословно следующее: "Будапештский меморандум – это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права". Проще говоря, документ о гарантиях безопасности никаких гарантий не дает. Я придерживаюсь несколько иной точки зрения на этот вопрос, а потому хотелось бы уточнить у уважаемой госпожи несколько моментов:

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1. Німеччина стала четвертою країною, яка оголосила про намір евакуювати з України частину співробітників посольства та членів їхніх родин. Крім того, ФРН, як і низка інших держав, закликала своїх громадян залишити Україну та скасувати заплановані поїздки.

Запитання: чи вживає аналогічні заходи посольство ФРН у Російській Федерації через побоюювання агресії з боку України?

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2. Пані посол назвала Будапештський меморандум "форматом без юридичних зобов'язань". Як відомо під Будапештським меморандумом стоять підписи президентів Росії, США та України і прем'єр-міністра Великої Британії.

Запитання: чи могли, на думку пані посла, перші особи трьох ядерних держав свідомо, знаючи, що йдеться про "формат без юридичних зобов'язань", ошукати Україну, щоб домогтися її ядерного роззброєння? Чи все-таки згадані лідери розглядали підписаний ними документ справді як гарантії безпеки?

3. Як відомо, 16 листопада 1994 року Верховна Рада України ухвалила Закон №248/94 "Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року". Пункт 6 цього Закону викладено в такій редакції: "Цей закон набирає чинності після надання Україні ядерними державами гарантій безпеки, оформлених шляхом підписання відповідного міжнародно-правового докумета". Саме цей пункт зумовив укладання Будапештського меморандуму.

Запитання: отже, якщо розглядати Будапештський меморандум як "формат без юридичних зобов'язань", то пункт 6 Закону України про надання гарантій Україні виявляється невиконаним, що дає право Україні на набуття ядерного статусу?

4. Чи не є трактування Будапештського меморандуму як "формату без юридичних зобов'язань", а головне агресія Росії проти України, яка відмовилася від ядерної зброї, підривом режиму її нерозповсюдження, оскільки заохочує потенційних порушників цього режиму?

5. Наскільки відомо, в разі повномасштабного вторгнення Росії, ФРН збирається вдатися до режиму санкцій.

Запитання: чи стосуватиметься пакет санкцій, зокрема, компанії "Роснафта" та персонально голови ради директорів, екс-канцлера ФРН Герхарда Шрьодера?