Не россияне: 'слуга' Яременко заявил, что западные партнеры Украины играют в психологические игры с эскалацией

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что западные партнеры играют с Украиной в "психологические игры с эскалацией". Таким образом он объясняет разнобой в заявлениях вокруг возможной угрозы вторжения России.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что приуменьшать угрозы никто не собирается.

"По-моему, причина разнобоя в заявлениях о нынешнем витке эскалации с Россией очевидна – несмотря на вполне реальное сосредоточение российских войск вокруг Украины, в психологические игры с эскалацией сейчас играют не россияне, а партнеры Украины", – убежден Яременко, который также является членом парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Нардеп отметил, что это усложняет реагирование. В то же время он отметил, что никто в Украине не собирается приуменьшать угрозу со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что для Украины передвижение российских войск на территории РФ не стало неожиданностью. Также, по его мнению, сейчас полномасштабное вторжение россиян невозможно.

Ранее стало известно, что союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.