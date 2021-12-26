Не о Донбассе: у Путина рассказали, о чем готовы договариваться з Зеленским

Президент России Владимир Путин не готов обсуждать в двухсторонних переговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским вооруженный кризис на Донбассе. Если уж оба государственных лидера соберутся на аудиенцию, то темой переговоров должны быть налаживание партнерских отношений Украины и России.

Об этом на федеральном канале заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает агентство "Интерфакс". Он указал, что урегулирование конфликта на Донбассе не относится к компетенции Путина.

"Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", – заметил Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что уже на грядущей неделе в Санкт-Петербурге состоится встреча лидеров республик, входящих в состав СНГ. Президента Украины там также готовы встретить согласно всем протоколам.

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"Формально господин Зеленский может приехать, ведь его страна имеет отношение к СНГ. Безусловно, он может приехать, но вряд ли он это сделает", – подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Песков поспешил успокоить международное сообщество, встревоженное высокой концентрацией войск РФ у границ Украины, заметив, что Россия первой никогда не нападает.